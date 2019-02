Wrâld Radio Dei: bysûndere ferhalen fan Omropkollega's út in ryk ferline

Eric Ennema oer de band dy't de oere net fol spile:

"Ik wurkje sûnt 1982 by Omrop Fryslân. Ik begûn by de radio. We organisearren op in gegeven momint eltse moanne yn it winterskoft op tiisdeitejûn in kantinekonsert. Dêr kamen dan Fryske bands spyljen yn de kantine fan it jongereprogramma Radio18. Dy kamen middeis al te soundchecken, dat hie altyd hiel wat leven. Alle bands út Fryslân dy't der doe ta dienen hawwe wy wol te spyljen hân.

Ien fan dy bands wie A Cursed Fortress en dy kaam út Frjentsjer en Harns. Dy seagen der wyld út, mei swart tûpearre hier, mar dy wienen hiel ferlegen, hiel yntrovert. Dat hindere neat, it wie in hiele leuke band en in hiel leuk konsert.

It programma wie altyd fan 18:00 oant 19:00 oere, mar it wie 18:40 oere, doe't se oankundigen dat dit it lêste nûmer wie, en doe't it klear wie, wienen se klear mei spyljen. Ik hie lykwols noch sa'n kertier programma dus ik wie der wat mei oan.

Ik frege noch oft se noch nûmers hienen, mar dy hienen se net en se wienen der ek wol klear mei, mar ik moast dy stjoertiid folmeitsje. Doe haw ik it publyk oproppen oft sy noch 'we want more' skandearje woenen, dat dienen se wat heal, want eltsenien wie wat yn de war.

Dit barde yn 1988 en hoe't it úteinlik ôfrûn is, wit ik net krekt mear. Ik kaam dy jonges letter ek noch wol tsjin, allegear hiel aardich. Ien fan de bandleden is yntusken sels ferneamd parsefotograaf, mar ik haw gjin idee hoe't dat lêste kertier ôfrûn is."