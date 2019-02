Piet Paulusma 25 jier op telefyzje by Omrop Fryslân

Op 11 febrewaris 1994 presintearre Piet Paulusma syn earste waarberjocht yn it telefyzjeprogramma Hjoed fan Omrop Fryslân. Hy wurke doe al as waarman foar Omrop Fryslân, dêr't er sûnt 1985 op radio te hearren is.

Lanlike trochbraak

Dat hy lanlik trochbruts, is neffens Piet te tankjen oan Omrop Fryslân en syn Alvestêdetochtbydragen. Hy foel op troch syn talint en it presintearjen fan it waarberjocht bûten.

Wurdearring fan Fryslân

Foar Piet is dit jubileum no ekstra bysûnder: "Dat ik de 25 jier op deselde stjoerder helle ha, fielt foar my as in persoanlik rekôr. In enoarm barren en it fielt as wurdearring fan hiel Fryslân."

Noflike gearwurking

Al 33 jier binne Omrop Fryslân en Piet Paulusma oan inoar ferbûn, in noflike gearwurking neffens Piet: "Sawol de liedingjaanden as de meiwurkers binne fantastysk. Doe't ik by SBS begûn haw ik fan it begjin ôf sein: 'Ferplichtsje my net op te hâlden by Omrop Fryslân, want dat doch ik net.' Gelokkich wie dat gjin probleem."