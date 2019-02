Frou út Drachten koarret plysjeburo der ûnder

By har oanhâlding die bliken dat de frou softdrugs by har hie. Se wegere lykwols om mei te wurkjen. Dêrom naam de plysje har rydbewiis yn. Op it plysjeburo koarre de frou de ophâldkeamer der ûnder. Se is nei it arrestantekompleks yn Ljouwert brocht.

De skjinmakkosten fan 190 euro binne foar rekken fan de frou. Der binne meardere prosessen-ferbaal tsjin har opmakke.