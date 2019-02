Waadhoeke bliid mei plan foar gemeentetún: "Wy binne grutsk op de wurkgroep"

Uteinlik is der in kompromis kommen. Der wurde wol beammen kapt, mar de grins fan it bosk bliuwt sa't it no ek is. Wethâlder Jan Dijkstra fan de gemeente Waadhoeke is bliid dat der úteinlik ien plan oerbleaun is. "It hat hartstikke dreech west, dat mei dúdlik wêze. Mar der leit no in hiel moai plan, dêr't wy wiis mei binne."

Protestaksje

Earder hie de gemeente in eigen ynrjochtingsplan weromlutsen, nei't omwenners protestearden tsjin de kap fan beammen by de Dreeslaan. In protestpetysje smiet doe hast 1200 hântekens op.