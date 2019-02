Hollânske histoarikus wol alle jierren in 'dei fan de Alvestêdetocht' hâlde

De earste dei fan de Alvestêdetocht soe takom jier al holden wurde moatte, fynt Van de Vooren. Op 15 jannewaris 2020 is it it eksakt 111 jier lyn dat de feriening Friese Elf Steden oprjochten is.

Van de Vooren is de skriuwer fan it boek '8070 dagen'. Dêryn beskriuwt er hoe't it gemis fan de Alvestêdetocht libbet. "Als we het dan niet op het ijs kunnen beleven, dan maar anders", seit er.

New York Times

De lêste Alvestêdetocht wie yn 1997. We ha noch noait sa lang wachtsje moatten op de folgjende. Neffens Van de Vooren wie dêr in protte omtinken foar yn de media, oant yn de New York Times oan ta. Dy krante beskriuwt hoe't de Alvestêdetocht hieltyd seldsumer wurdt.

"From its inception in 1909 to 1963, the Elfstedentocht was held 12 times. Since then, there have been three, most recently in 1997. Some in Friesland wonder if it will ever be held there again."

De kâns op in Alvestêdetocht wurdt neffens meteorologen hieltyd lytser. Mar omdat je it noait seker witte, bliuwe de bestjoerders en rayonhaden fan de Alvestêdeferiening paraat. Nieuwsuur hat se in jier lang folge.