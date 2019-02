Sander Arends pleatst him foar wrâldtennistoernoai yn Rotterdam

Arends en Pel hiene in wildcard krigen. Dêrmei mochten se meidwaan oan it kwalifikaasjetoernoai. Mar foardat se op it haadtoernoai ferskine mochten, moasten se earst wol winne.

De earste kwalifikaasjewedstriid spilen se tsjin Nikoloz Basilashvili (út Geörgië) en Matthew Ebden (út Australië). De Nederlanners wûnen mei 6-2 6-7 (4) 10-3.

Yn de beslissende kwalifikaasjewedstriid spilen Arends en Pel tsjin Austin Krajicek (út Amearika) en Artem Sitak (út Nij Seelân). Earst gong it lyk op, mar úteinliks kamen de Nederlanners as bêsten út de striid. It waard 7-6 (5) 6-3.

It haadtoernoai fan it ABN World Tennis Tournament begjint moandei, en duorret sân dagen.