Wrâldkampioen Wüst: "Dit is niet in woorden uit te drukken"

De Jong is hiel djip gong, op de 1500 meter. "Ik wie wol even siik, niiskrekt. Sa'n wykein is best heftich. En fjouwer dagen achter mekoar, dat ha ik noch noait dien."

"Dit is foar my in learproses. En miskien wol it begjin fan wat moais. Ik wurdt hieltyd better. No noch de kont nei beneden hâlde, en ôfsette op de goeie manier..."