Douwe de Vries komt der net oan te pas op WK massastart yn Inzell

De winst wie foar de Amerikaan Joey Mantia. De Súd-Koreanen Cheonho Um en Jaewon Chung waarden twadde en tredde.

Der stiene twa Nederlânners oan de start. Douwe de Vries en Chris Huizinga. Dy makken der in hurde wedstriid fan. Beide besochten se te ûntsnappen út it peloton, mar beide kearen sneuvele de poging.

Mei noch twa ronden te gean wie Huizinga der ôf. En ek De Vries kaam der yn de sprint net oan te pas. Hy soe moarns betiid net hielendal fit west ha. Mar neffens de bûnscoach sei de dokter dat alles yn oarder wie.

Jorrit Bergsma wie der net by

Foarôfgeand oan de massastart wie der wat gedoch oer de seleksje. Net elkenien fûn Douwe de Vries en Chris Huizenga de bêste kar foar de Nederlânners.

Jorrit Bergsma die net mei. Hy fielde him net goed genôch, sei er tsjin de NOS. Dat syn ploech net bliid wêze soe mei de kar fan de bûnscoach, hie dêr neffens him neat mei te krijen, al fûn er it wol wat in 'aparte' opstelling.

"Yn myn eagen wie Simon Schouten de iennige dy't ynternasjonaal wat sjen litten hie. Dat is it frjemd dat dy der net tusken sit. Mar oft ik wol riden hie as hy yn de seleksje sitten hie? Dat wit ik net."

In Nederlânske wrâldkampioen by de froulju

By de froulju waard Irene Schouten wrâldkampioen, foar de Kanadeeske Ivanie Blondin. Der wiene der gjin Fryske dielnimmers.