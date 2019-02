Ireen Wüst wrâldkampioen op 1500 meter yn Inzell: "Deze is voor Paulien"

Regearjend kampioene Heather Bergsma wie der dit jier net by. Se is foarich jier mem wurden, en dêrom rydt se no even net.

"Dit is absoluut de mooiste"

It is de fjirde kear dat Wüst wrâldkampioen wurdt op dizze ôfstân. Earder wie se dat yn 2007, 2011 en 2013. Wüst is ek regearjend Olympysk kampioen. Mar de oerwinning yn Inzell is oars as oars, seit se.

"Dit is anders dan normaal. Ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest in mijn carrière. Als het dan lukt... Dat is ongekend. Dit is absoluut de mooiste!"

Antoinette de Jong waard fiifde, yn in tiid fan 1:53.76. Doe't se dy tiid delsette, wie dat in baanrekôr, mar fjouwer fan de seis froulju dy't nei har starten, gongen der noch foarby.