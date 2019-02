Hoe komt it mei sosjale wurkfoarsjenning Caparis?

Bonnema wol no sa gau as mooglik dúdlikheid fan alle gemeenten en dan ek aksje ûndernimme. It wurdt neffens him in yngewikkeld proses dat gemeenten in soad jild kostje sil.

Minsken moatte sintraal stean

Dat kin neffens de direkteur fan de sosjale wurkfoarsjenning in probleem wurde omdat in soad gemeenten al tekoarten hawwe op it sosjaal domein. Hy fynt dat de eagen folle mear rjochte wurde moatte op de minsken dy't wurkje by Caparis. Dy moatte sintraal steld wurde fynt hy.