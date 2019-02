Merel Bosma wint tolfde Marathon Cup yn Enschede

By de manlju wie Robert Post sneontejûn it sterkst. Hy wûn nei 125 rûntsjes de sprint fan Evert Hoolwerf en Crispijn Ariëns, fan Wolvegea. Foar Post wie it syn twadde oerwinning, nei't er yn desimber yn Breda foar it earst wûn yn de Marathon Cup.