Dúdlike nederlaach foar Aris tsjin koprinner Leiden

Yn de earste tsien minuten fan de wedstriid pakte Aris in foarsprong fan 2-8 yn Leiden. Nei it earste kwart stie it lykwols 27-20 yn it foardiel fan de koprinner. By it skoft hie de thúsploech de foarsprong útboud nei leafst 51-32.

Leiden sterker

Ek nei rêst bleau Leiden better basketbal sjen litte. Nei it tuskenstân fan 71-42 by it begjin fan it fjirde kwart einige it duel úteinlik yn 91-64 foar de koprinner.

Takom tongersdei moat Aris foar de nasjonale kompetysje ôfreizgje nei Den Bosch.