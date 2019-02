LDODK wint spannende wedstriid fan DeetosSnel yn Dordrecht

De ploech fan De Gordyk en Terwispel kaam al gau op in 3-0 foarsprong. DeetosSnel skoarde dêrnei trije kear, mar it ferskil wie al gau fiif punten en healwei de wedstriid stie LDODK op in komfortabele foarsprong fan 10-17.

Net goed út de klaaikeamers

Dochs waard it noch tige spannend. De Dordrechtenaren kamen goed de klaaikeamers út en hielendal werom yn de wedstriid: 20-20. Troch Marjolein Kroon en Erwin Zwart pakte LDODK dernei de tried wer op en pakte in gatsje fan trije punten.

Yn de lêste minuten rûn de skoare noch wat mear op en waard it úteinlik 23-27. De meast belangrike spiler oan de kant fan LDODK wie topskoarer Erwin Zwart mei 7 goals.

Tredde plak

Troch de oerwinning bliuwt LDODK op it tredde plak stean yn de kompetysje.