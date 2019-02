Wrâldkampioen Bergsma: "Nei de 5.000 meter is dit in hiele opstekker"

De coach fan Bergsma, Jillert Anema, wie opluchte en hielendal gek nei de oerwinning fan syn pupil. Anema is opluchte, omdat it noch net hielendal goed gong dit seizoen. En ek net by dit WK.

"De oaren wurde ek better", sa sei Anema. "Sa simpel is it ek, mar wy ha it dit seizoen noch net sjen litten. Dan is it moai dat we it no wol sjen litte. En ik wurd dan even hielendal gek nei de tiid. Dan moat ik even rinne. Je sitte dan yn dy lêste rit fan Roest neat te dwaan. Dan moat dy enerzjy der út."