Schulting wint 1500 meter yn Turijn

Suzanne Schulting fan De Tynje hat by de wrâldbeker shorttrack yn Turijn ek it einklassemint op de 1500 meter pakt. Schulting wûn op it Italiaanske iis de lêste 1500 meter mei oermacht, foar de Súd-Koreaanske Kim Ji-yoo en Anna Seidel út Dútslân.