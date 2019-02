Amateurfuotbal sneon: ONS Snits wint, punt foar Harkemase Boys

Fan de Fryske amateurfuotbalploegen op it heechste nivo hat ONS Snits sneon as iennige trije punten pakt. De Snitser fuotballers wûnen yn eigen hûs mei 4-1 fan VV Eemdijk. Difyzjegenoat Harkemase Boys pakte in punt tsjin VVOG yn Harderwijk. Yn de haadklasse gie VV Bûtenpost mei 2-0 de boat yn tsjin AZSV Aalten.