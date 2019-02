Brittany Bowe hat foar de twadde kear de wrâldtitel op de 1000 meter ferovere op it WK ôfstannen mei in tiid fan 1.13.41. Europeesk allroundkampioene Antoinette de Jong fan Rottum ried in kreas persoanlik rekôr fan 1.14.70 en einige as sechde.