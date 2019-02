Sablikova wint 5000 meter yn Inzell, Kleibeuker fiifde

Martina Sablikova hat sneontemiddei yn Inzell de 5000 meter op it WK ôfstannen op har namme skreaun. Mei in baanrekôr fan 6.44.85 pakte de Tsjechyske reedrydster yn de lêste ronde de wrâldtitel. Foar Carien Kleibeuker fan It Hearrenfean siet der net mear yn as it fiifde plak.