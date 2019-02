HEA! Jan IJsbrandy is sljocht op Sweedske retro

Fjouwer kear yn it jier giet Jan IJsbrandy fan De Gordyk nei Sweden om Sweedske retromeubels te skoaren. By alle pronkjes hat er in bysûnder ferhaal. Dy fan de hûndert jier âlde reiskoffer fan in Sweedsk echtpear, dy't Jan IJsbrandy foar in pear euro op de kop tikke, is dêr ien fan. Dêrom is dy koffer ek net te keap.