LIVEBLOG: WK Ofstannen Inzell dei 3

Esmee Visser set in hiele knappe tiid del. Se begjint rap en hâldt dat fol. Se rydt 6.46,14. In baanrekôr en in persoanlik rekôr. Ek Weidemann, traint troch Remmelt Eldering fan Noardburgum, is rapper as Kleibeuker. Mar 0.34 sekonden rapper. Kleibeuker is dêrtroch no tredde. De kans op in medalje is no lyts.