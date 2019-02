Yn Easterwâlde is in proef om minsken mei lêsproblemen te helpen yn soarch

Yn Easterwâlde dogge se in proef yn it sûnenssintrum om dêr feroaring yn te krijen. Húsdokters, de apoteek, de fysioterapeut en jeugdsûnenssoarch komme mei in yntegrale oanpak.

Der komme in oantal projekten, lykas training foar meiwurkers fan it sûnenssintrum, in sosjale kaart mei trochferwizings en in ûnderfiningssaakkundige as gastfrou of -hear. It doel is dat aanst alle besikers makliker ynformaasje krije en dy begripe en tapasse kinne.

Vitale Regio

De oanpak fan 'laaggeletterdheid' is ûnderdiel fan Vitale Regio. Dat dizze pilot yn Eaststellingwerf úteinset, is omdat dêr relatyf mear minsken wenje dy't net sa goed lêze en skriuwe kinne as yn oare Fryske gemeenten.

Yn de groep oant 64 jier hat 13 oant 16 persint muoite mei lêzen en skriuwen. By âlderen is dat sels mear as 20 persint. Der wenje mear mbo-ers en benammen âlderen hawwe in legere oplieding, neffens wethâlder Esther Verhagen.