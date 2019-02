Kontenertroep bliuwt oanspielen op de Waadeilannen

It giet wer om deselde spullen as earder. Boartersguod, skuon en oare troep folje wer de floedline op de eilannen. Op Skylge spielt no oan de Waadseekant guod oan.

Boargemaster Bert Wassink fan it eilân siet dat der sûnt it begjin fan de ramp yn de nacht fan 1 op 2 jannewaris alle dagen wol guod oanspielt op it strân. Mei sa'n stoarm as no allinnich folle mear. It is neffens Wassink dreech om in goed byld te krijen: "We hebben 30 kilometer strand. Het is lastig om dat helemaal goed in de gaten te houden."