Watfoar Noard-Nederlânske band wol Dokk'em Open Air iepenje?

Der binne ek wer in pear nije nammen taheakke oan de programmearring. It giet om de Nederlânske symfoanyske deathmetalband MaYaN en death metal/metalcoreband For I Am King, de Sweedske heavymetalband Enforcer en death/thrashband Darkane en de Belgyske speed/thrashmetalband Evil Invaders.

Headliners binne King Diamond út Denemarken en it Britske Cradle Of Filth.

Earder waarden al befêstige: King Diamond (DK), Demons & Wizards (FS/DE), Cannibal Corpse (FS), Vivaldi Metal Project (IT), DOOL (NL), Pestilence (NL), Insanity Alert (AT) en Blaas Of Glory (NL).

It festival is op 28 en 29 juny yn Dokkum.