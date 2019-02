Sint Piter komt sneontemoarn om healwei alven hinne oan yn Grou oan foar it bernefeest. Demonstranten fan Kick Out Swarte Pyt steane der al om aksje te fieren. Se ha tekstbuorden by har mei de tekst 'Pyt = rasisme'. Yn oerlis mei de gemeente Ljouwert steane se yn in greide oan de oare kant fan it wetter dêr't de boat fan Sint Piter oankomt.