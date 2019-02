Omrop TIP: Sûnder druk, sosjale wurkfoarsjenning yn it nau

Yn in bedriuw dêr't de druk derôf wêze moatte soe, rint de druk hieltyd fierder op. Caparis is it grutste sosjale wurkbedriuw yn Fryslân. Acht gemeenten binne mei-inoar eigener fan it bedriuw dat wurk biedt oan 2200 minsken mei in ôfstân ta de arbeidsmerk. De wurknimmers belibje al in pear jier in ûnwisse tiid. Bliuwe de gemeenten mei it bedriuw gearwurkjen of sille se it wurk tenei op in oar wize ynfolje?