Hake teloarsteld, mar: "Ik zag een ander Cambuur dan maandag"

NEC-spiler Mart Dijkstra naam it dit kear op tsjin syn âld-thúsploech. "Het is altijd een warm gevoel om hier terug te zijn. Ik heb er mooie herinneringen aan. Ik heb geprobeerd dat vandaag opzij te zetten voor drie punten, maar dat is niet gelukt. Nu blijft de lieve vrede wel bewaard", fertelt er.

"We begonnen goed. We kregen niet echt kansen, maar we hadden het wel onder controle. Toen we 1-0 achter stonden, hadden we het wel moeilijk met hun standaardsituaties."

"Wij waren de bovenliggende partij"

Cambuur sakke wat fuort yn de twadde helte en NEC like mear kânsen te krijen. "Er kwam meer ruimte om te voetballen. Het lukte ons om de voorin de bal vast te houden, af te leggen en te kaatsen. Als we daar nog iets zuiverder in kunnen zijn, creëren we echt kansen. Maar wij waren in de tweede helft wel de bovenliggende partij."