KOZP net wiis mei plak: "We binne wat minder sichtber, dus dan mar hearber"

"Ik hie leaver yn Grou sels stean. Mar ik begryp dat it dêr wat lyts is. It alternatyf is it plak dêr't we no stean, mei in fersterker mei gelûd. We binne wat minder sichtber, dus dan mar hearber", seit Joyce Beukema fan KOZP.

Hoe soad minsken der meidwaan sille, wit de groep noch net krekt. De oanmeldingen komme noch hieltyd binnen. "It makket ús net út mei hoe soad we dêr stean, at we mar in lûd hearre litte tsjin racisme."