Douwe de Vries nei WK-goud: "Sven sleept ús der trochhinne"

De ploege-efterfolgings earder dit seizoen hat Kramer regelmjittich sjitte litten. No rydt er wol en is goud fuortendaliks it gefolch. Dat is gjin tafal neffens De Vries. "Ik bin bliid dat Sven meidocht. Hy docht it measte wurk. Hy sleept ús der trochhinne", sa seit De Vries.

"Is it einliks in kear oarsom", reagearret Kramer fuortendaliks. De Vries laitsjend: "De hiele simmer sleep ik him der troch hinne. Bliid dat hy my der no wer trochhinne sleept."

Generaasjeferskil

Kramer: "Ik sis it as in grap, mar it is gjin grap. Simmers kom ik te let út myn bed, bin ik te let op de training en stiet Douwe al in kertier te wachtsjen. Mei pine en muoite kin ik krekt meikomme. En hjoed is it in kear oarsom."

Dêr hat de 36-jierrige De Vries wol in ferklearring foar: "In generaasjeferskil, tink ik. Haha."