De Nederlânske manljusploech, mei de Friezen Sven Kramer en Douwe de Vries en Grinzer Marcel Bosker, hawwe goud wûn op de ploege-efterfolging op it WK Ofstannen yn Inzell. Se setten in baanrekôr del mei 3.38,43. Olympysk kampioen Noarwegen waard twadde en die der twa sekonden langer oer. It tredde plak wie foar Ruslân.