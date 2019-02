De Nederlânske trio Antoinette de Jong, Ireen Wüst en Joy Beune hat in twadde plak behelle op de ploege-efterfolging yn Inzell, Eastenryk. De Japanners binne wrâldkampioen wurden. Se wiene 0.43 sekonde rapper as Nederlân. In twadde sulveren medalje dus foar Antoinette de Jong. Ireen Wüst en Joy Beune pakke harren earste medalje.