A7-blokkearders meitsje beswier tsjin registraasje DNA

Sân minsken dy't feroardiele binne foar it blokkearjen fan de A7 by de lanlike Sinteklaasyntocht fan 2017 ha beswier yntsjinne tsjin de ôfname fan harren DNA. Dat meldt harren advokaat Tjalling van der Goot. Ien dy't feroardiele is ta in taak- of finzenisstraf moat fan de wet DNA ôfstean. Trije minsken ha noch gjin DNA ôfstien.