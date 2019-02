A7-blokkearders meitsje beswier tsjin DNA-registraasje

Sy kinne noch gjin beswierskrift yntsjinje. It Iepenbier Ministearje kin se, as it moat, oanhâlde om se sa ta meiwurking te ferplichtsjen. It is noch net bekend wannear't de beswieren troch de rjochtbank yn Ljouwert behannele wurde sille.

It grutste part fan de 34 blokkearders krige yn novimber troch de rjochtbank in taakstraf fan 120 oeren oplein. Dejingen dy't in gruttere, koördinearjende rol hiene, krigen straffen fan 180 oant 200 oeren. Inisjatyfnimmer Jenny Douwes krige in taakstraf fan 240 oeren en in moanne selstraf ûnder betingst.