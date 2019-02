Marcella Veldhuis-Andringa wint Fryske Vrouw in de Media Award 2018

Marcella Veldhuis-Andringa fan Ljouwert is de winner fan de Vrouw in de Media Award 2018 foar Fryslân. Neffens 29 persint fan de stimmers hat stylynspirator Veldhuis-Andringa har as bêste yn de media profilearre. De Vrouw in de Media Award 2018 waard freedtemiddei bekend makke yn it programma Noardewyn Live by Omrop Fryslân.