Steatsboskbehear begjint mei ûnderhâldswurk bosk yn de Mieden

De provinsje hat doelstellingen opsteld foar de ynrjochting fan de Mieden. Ien dêrfan is dat der mear iepenens komt. It gebiet grinzet oan de Rohelstermieden, dêr't plannen foar makke binne om it fuortbestean fan de greidefûgel te beskermjen.

Neffens boskwachter Gjerryt Hoekstra is it no de tiid om in diel fan de beammen te kapjen, omdat it briedseizoen noch net begûn is. By it kapjen wurde de briedplakken fan rôffûgels ôfset en beskerme. Dat moat ek neffens de natuerbeskermingswet.