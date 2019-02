Delgong tal misdriuwen yn Fryslân, mar sedemisdriuwen minder faak oplost

Lanlik groeide it tal sedemisdriuwen sûnt 2016. Ek yn Fryslân is dat sa. Sedemisdriuwen binne misdriuwen fan seksuele aard, lykas oantaasting en ferkrêfting, mar ek grooming en sexting. Grooming is wannear't in folwoeksene in bern benaderet om mei him of har úteinlik ek seksueel kontakt hawwe te kinnen. Sexting is it fersprieden fan neakenfoto's of seksueel tinte berjochten. Faaks bart dat sûnder dat dejinge op de foto dat wol.

Minder oplost

Wat benammen opfalt oan de sifers oere sedemisdriuwen is dat der hieltyd minder opheldere wurde. Yn Fryslân waard yn 2018 mar 16,5 persint fan dy delikten oplost. Yn 2010 wie dat noch goed 60 persint. Under 'opheldere' ferstiet it CBS it folgjende: 'Misdriuwen wêrby't yn elk gefal ien fertochte by de plysje bekend is, ek al is dizze persoan op 'e flecht en ûntkent hy it strafbere feit útfierd te hawwen'. It betsjut dus dat foar 16,5 persint fan de oanjeften, net iens elkenien feroardiele is.