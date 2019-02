Sint Piter stikem al sjoen yn Grou

Firolien is in karakter út it Sint Piter-mearke fan dit jier. Oan de Waachshaven yn Grou is it hyperrealistyske skilderwurk no te sjen. It keunstwurk is 2.98 meter heech en 1.60 meter breed en makke troch de keunstner LJ van Tuinen.

"Verschillende figuren"

"Firolien en Sint Piter zijn eigenlijk twee heel verschillende figuren, met een heel andere achtergrond. Wat ze wel gemeen hebben, is dat ze allebei op een bepaalde manier een spiegel voorhouden. Die spiegel vind ik een mooie symboliek", fertelt Van Tuinen.