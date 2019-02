Wat kin Hearrenfean sneon tsjin it oplibbe PEC Zwolle?

Olde Riekerink: "Voor Morten en voor ons is het prima dat hij terug is. Al vind ik het wel terecht hoe de club heeft gereageerd. Je moet je aan de regels houden, die gelden voor iedereen. Maar aan de andere kant hebben we nooit problemen met hem persoonlijk gehad." Thorsby sels is ek bliid dat hy wer by de seleksje sit. "Ik ben heel blij, al was het wel een moeilijke periode. Ik wil graag een mooi afscheid en ben blij dat we deze oplossing hebben gevonden."

Duel tsjin PEC Zwolle is krúsjaal

Foar Hearrenfean is de wedstriid tsjin PEC Zwolle krúsjaal. Nei it 2-2 lykspul tsjin Vitesse stiet Hearrenfean noch mar ien punt boppe de degradaasjestreek. Dit seizoen prestearret de ploech benammen yn eigen stadion ûnder de maat. Yn it Abe Lenstra stadion waarden dit seizoen yn totaal seis punten helle. It minst fan alle ploegen yn 'e earedifyzje.

Ferline wike makke Dennis Johnsen syn debút foar SC Hearrenfean. De Noarske oanfaller fûl yn de twadde helte yn foar Nemanja Mihajlovic en makke gelyk yndruk.

Foarkar foar Mihajlovic

Dochs jout Olde Riekerink tsjin PEC Zwolle opnij de foarkar oan Mihajlovic. "Nemanja heeft het tegen Vitesse ook goed gedaan. Hij heeft een moeilijk eerste half jaar gehad, maar heeft zich echt teruggeknokt. Nu Zeneli weg is, vind ik dat je hem een kans moet geven. Ik heb ook met een team te maken, ik kan niet elke week mijn vinger in de lucht steken wie het die week het beste kan doen."