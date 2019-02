Kick Out Swarte Pyt krijt demonstraasjefak yn Grou yn de greide

Aksjegroep Kick Out Swarte Pyt krijt sneon yn Grou in plak yn de greide tawiisd om te demonstrearjen tsjin Swarte Pyt by it Sint-Piterfeest. Der wurdt in fak makke yn de greide tsjin Hotel Oostergo oer, dêr't de demonstranten stean meie. Dat kin tusken 10 en 12 oere. De yntocht begint sneon om 10.30 oere. De aksjegroep komt neffens de gemeente mei ien bus nei Grou ta.