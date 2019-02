Waadeilannen tekenje foar emisjefrij ferfier fan 2025 ôf

De bedoeling is dat soksoarte fan dagen op noch folle mear plakken hâlden wurde. Dat de ôftraap op Skiermûntseach wie, is gjin tafal. De Waadeilânnen wolle fan 2025 ôf neat mear útstjitte yn it ferfier. Hjiroer is tongersdei ek in konvenant ûndertekene.

Laadpeallen

Op Skiermûntseach betsjut it ûnder oare dat der laadpeallen komme foar elektryske auto's. It giet sels safier dat de iennichste benzinepomp op it eilân, dêr't net in soad motorisearre ferkear is, sa omboud wurdt dat der duorsume brânstoffen levere wurde.