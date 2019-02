Alde Biltdyk krijt wer wat glâns werom

Twa wenningen op de Alde Biltdyk dy't der min oan ta wiene, binne wer hielendal opknapt. Ek is úteinset mei it renovearjen fan trije wenningen dy't eigendom binne fan de stichting.

De wenningen wurde as se klear binne oanbean op de huzemerk. De stichting krige fan de eardere gemeente it Bilt de opdracht om minimaal tsien huzen op te knappen om it oansjoch fan de dyk te ferbetterjen.

Stipe

It projekt wurdt finansjeel stipe troch de provinsje en de gemeente Waadhoeke. It doel is om yn 2019 de opdracht foar de tsien opknapte wenningen klear te krijen.