Boskwachters helje 2.500 kilo rommel út de natuer fan Skier

Neffens in wurdfierder fan Natuermonuminten is der benammen in soad ferpakkingsmateriaal fûn en fuorthelle. "Maar daarnaast zijn nog er heel veel andere spullen opgeruimd. Bij het ingezamelde afval zaten onder meer een autobumper en tal van scheermesjes."

De opromaksje fan tongersdei wie benammen rjochte op it opromjen fan ferpakkingsmateriaal dat de dunen ynwaaid wie. Woansdei waard bekend dat der net 291 mar 345 konteners oer board slein binne op de MSC Zoe.

Natuurmonuminten ferwachtet dat der ek de kommende moannen noch troep oanspiele sil.