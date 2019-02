Oprop: Ferhalen oer de sniestoarm fan 1979

Ien fan de bekende ferhalen is fan Piet Zijlstra. Hy is seeman en kaam op it momint fan de stoarm oan op it stasjon yn Ljouwert. "Ik haw earst myn mem opbelle", fertelt Piet yn in dokumintêre fan Omrop Fryslân. "Se koe my net ophelje, want alle auto's wiene ynsnijd. Mar ik wie al sa lang ûnderweis en woe nei hûs. Dus doe haw ik sein: ik kom der oan!"

Piet hat alle klean dy't er mei hie om him hinne bûn, want hy hie gjin moffen of ek mar wat by him. "Doe bin ik dy kant wat útsutele. In trekker hat my ek noch in lyts stikje brocht." Om in oere of trije kaam er thús. "It wie krekt in swalker", fertelt mem Hiltsje Zijlstra. "Hy hie in sloop om 'e holle en badhandoeken om 'e earms en in reade pyjamabroek oan. Ik haw him earst foar de kachel setten, wy hawwe him stadichoan ûntteie litten."

Piet syn linkerhân wie beferzen, dêr hat er no noch wolris lêst fan, mar it hie slimmer ôfrinne kinnen. "It gie goed, mar ik soe it net wer dwaan. Op dat stuit tocht ik dêr net oer nei, doe wie it: gaan met die banaan en wegwezen."