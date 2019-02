Jeugdhulp Fryslân giet de striid oan mei regels

De desintralisaasje fan de soarch hat foar in gruttere regeldruk soarge. Helpferlieners binne folle mear dwaande mei administraasje en dat soarget foar in soad frustraasje. Mei Sociaal Domein Fryslân sil no in ynventarisaasje makke wurde fan it tal regels dy't net nedich binne.

Ald-keamerlid Rita Verdonk begeliedt de ynventarisaasje. Sy sil de konklúzjes foarlizze oan de makkers fan de regels.