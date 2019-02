Cambuur azet op sportive wraak yn de wedstriid tsjin NEC

Opstelling

Oer de opstelling koe de Cambuur-trainer noch net hiel konkreet wurde. Op de fraach oft der yn de opstelling nei de fertoaning fan moandei ek feroarings trochfierd wurde, sei hy: "Ja, en dat geldt zowel gedwongen als ongedwongen." By dat lêste doelt Hake op in oantal spilers dat net hielendal fit is. Freed sil besjoen wurde oft sy spylje kinne.

Issa Kalon kin dat net; hy is noch blessearre. Nigel Robertha is noch in twifelgefal. Yn de kategory 'ongedwongen' liket Nino van den Beemt te fallen. De middenfjilder waard yn de wedstriid tsjin Jong AZ al wiksele. Syn ferfanger moandei, Daan Boerlage, liket freed ek in basisplakje krijen.