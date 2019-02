Gerry Hamstra ûntkent geroften oer oerstap nei FC Grins

De namme fan Gerry Hamstra wurdt neamd by FC Grins. De klup is op syk nei in nije technysk manager, omdat Ron Jans oanjûn hat dat hy der nei dit seizoen mei ophâldt. Neffens fuotbalblêd Voetbal International soe Hamstra yn byld wêze as syn opfolger, mar Hamstra ûntkent. "Ik ben niet benaderd door FC Groningen."