Ofslútdyk fiif nachten yn febrewaris ôfsletten fanwegen testen

Der binne omliedingsrûten foar it autoferkear yn beide rjochtingen. Neffens Rykswettersteat moat it autoferkear rekken hâlde mei in ekstra reistiid fan 60 minuten.

Net betrouber

Ferline wike waard dúdlik dat de betsjinning fan de brêgen en sluzen net betrouber is. Dêrom hat Rykswettersteat de ôfrûne wiken ûnder oare ekstra kamera's delset.