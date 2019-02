Tsjinstanners sânwinning bliid mei beslút FNP: "Mar it is noch net klear"

Ek ferslachjouwer Wytse Velling is net alhiel oertsjûge dat mei de 'nee' fan de FNP definityf it doel falt foar it projekt om sân te winnen yn de Iselmar. "Wy ha al faker sjoen dat der ferrassende saken gebeure yn dizze saak. Earder al soe der in beslút naam wurde, dat doe útsteld waard. It is pas echt dúdlik as der takom wike stimd wurdt. En ek dêrnei is it noch net hûndert prosint wis. De minister kin sa'n beslút noch 'oerrule'."

Mooglike skea-claim

Op de fraach oft it bedriuw Royal Smals noch yn aksje komme kin, is net in pasklear antwurd te jaan. "In skea-claim leit mear foar de hân. Der binne al hiel wat kosten makke om dit plan foar elkoar te krijen. Bygelyks doe't it bedriuw meibetelle hat oan it fuortheljen fan in fleantúch op it plak dêr't it sân weihelle wurde soe."