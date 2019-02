VVD-fraksje De Fryske Marren: "FNP doet aan scorebordpolitiek"

CDA ferrast

By Jan van Zanden, fraksjefoarsitter fan it CDA, oerhearsket ferbjustering: "Wy binne net lilk, mar wol hiel ferrast. Wy seagen it wol oankommen, omdat der geregeld oerlis is mei de koalysje. Wy wisten dat der by de FNP twivels wiene, mar dit stânpunt ferrast ús wol. Gewoanwei fynst sa'n beslút plak yn it debat, net fan tefoaren."

Oer hoe no fierder, docht Van Zanden noch gjin útspraak. "Wy ha wol sein: wy litte it efkes besinke. Nei it fraksjeoerlis moandei komme wy mei in reaksje. De diskusje moat iepen fierd wurde. Dan nimme wy in beslút. Mar der leit wol in lyts bomke ûnder de koalysje."