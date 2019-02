Auto botst op bus fan Arriva yn Sint Anne

Op de Harenstrjitte yn Sint Anne is woansdeitejûn in auto op in streekbus fan Arriva botst. Om't yn earste ynstânsje tocht waard dat in slachtoffer beknipe rekke wie, kamen de helptsjinsten manmachtich yn aksje. De automobilist is troch meiwurkers fan de ambulânse behannele en meinaam nei it sikehûs.