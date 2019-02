Crone docht oprop oan besikers yntocht Sint Piter: "Houd het vredig"

Boargemaster Ferd Crone docht in oprop oan sawol de foar -as tsjinstanners fan swarte pyt om de yntocht fan Sint Piter sneon fredich ferrinne te litten. Dat sei Crone woansdeitejûn op in besletten gearkomste foar ynwenners fan Grou. De boargemaster fan de gemeente Ljouwert wiist nei alle gedachten tongersdei in plak oan yn Grou dêr't de aksjefierders fan Kick Out Zwarte Piet (KOZP) demonstrearje kinne by de yntocht fan Sint Piter.